Етирмишли: При строительстве зданий учитывается их устойчивость к 8-балльному землетрясению

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При строительстве зданий в Азербайджане учитывается их сейсмостойкость. Об этом на пресс-конференции, посвященной землетрясению, произошедшему 4 июля в Каспийском море, заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.

По его словам, при строительстве зданий в нашей стране учитывается их устойчивость к 8-балльному землетрясению, и проекты зданий разрабатываются с учетом этого.

Гурбан Етирмишли сказал, что Азербайджан находится в сейсмической зоне, и поэтому землетрясения – это нормальное явление.

«В последнее время распространились слухи о том, что в Азербайджане произойдут сильные землетрясения. Кто сказал, что в Азербайджане не будет землетрясений?! Они могут произойти. Азербайджан находится в сейсмологической зоне, и это учитывается при строительстве зданий», – цитирует его слова АПА.