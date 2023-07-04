Так о чем же проговорился Путин?

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В России раскрываются все новые и новые подробности взаимоотношений Кремля с ЧВК «Вагнер». В том числе в такой деликатной сфере, как финансы. Первым о том, что пригожинская ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством, заявил не кто иной, как Владимир Путин.

Выступая еще 27 июня перед «силовиками», президент России заявил: «Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством». Как уточнил Путин, «из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу». По словам президента РФ, только за год государство направило компании на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты больше 86 млрд рублей. Теперь же российский пропагандист Дмитрий Киселев в своих «Вестях недели» заявил:«Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион», – добавив, что «по другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 млрд рублей».

Для Азербайджана все это имеет далеко не умозрительный интерес.

Напомним: пять лет назад, в ночь с 30 на 31 июля 2018 года, в окрестностях города Сибю в Центрально-Африканской республике были убиты трое российских журналистов: Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и наш соотечественник Орхан Джемаль. Все трое приехали в ЦАР расследовать деятельность группы «Вагнер». И погибли при весьма странных обстоятельствах. В СМИ тут же закинули официальную версию: с журналистами расправились местные боевики, и вообще их убили с целью ограбления. Но у знающих людей эта версия не вызвала никакого доверия. Почему грабители — если это грабители — изрешетили пулями автомобиль с дорогущей аппаратурой? Почему убили троих пассажиров, но отпустили живым и невредимым водителя? Почему не взяли многих ценных вещей, но унесли все, что касается профессиональной деятельности Орхана Джемаля и его коллег?

Затем стали всплывать новые и еще более подозрительные подробности, начиная от некоего «Мартина», который представлялся сотрудником местной миссии ООН и взял на себя обязанности «фиксера», то есть подрядился встретить журналистов, забронировать отель и организовать встречи, но как оказалось, такого человека в миссии ООН нет, странные типы из службы безопасности ЦАР, которые «висели на хвосте» у журналистов…Наконец, многие высказывали и такое подозрение: Орхана Джемаля и его коллег убили вовсе не на дороге около города Сибю, а совсем в другом месте, и потом просто бросили на шоссе — простите за жестокие подробности, но тела выглядели совсем не так, как если бы пролежали всю ночь на дороге в африканской саванне со всеми ее обитателями… О том, что за убийством стоит Пригожин и его группа «Вагнер», заговорили практически сразу же. Как и о том, что Евгений Пригожин — человек Кремля. Его в СМИ именовали не иначе чем «кремлевским поваром». Слишком многое указывало и на то, что именно ЧВК «Вагнер» — основной «инструмент» продвижения российского влияния в Африке. Где один из приближенных Пригожина занял пост советника президента ЦАР, связанные с ним компании получали соблазнительные подряды…

Однако в Кремле какую-либо связь с ЧВК «Вагнер» отрицали. Во всяком случае, на пресс-конференции Путина в ответ на прямой вопрос корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара: «В этом году в Центральноафриканской Республике погибли мои коллеги и друзья Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко <…> Что Вам известно об обстоятельствах их гибели и, в частности, о возможной причастности к этому частной военной компании «Вагнер»? Во‑вторых, что Вы думаете, насколько это вообще правильно, что бизнесмен, которого называют вашим поваром, Евгений Пригожин, как считается, занимается и руководит ЧВК «Вагнер»? И в целом что Вы думаете о деятельности частных военных компаний? Складывается впечатление, что Вы как‑то стесняетесь этого или отрицаете этот факт. Может быть, стоит этим гордиться? Ведь они действуют в Сирии, на Донбассе, в Центральной Африке и других странах».

Путин с язвительной иронией заявил: «Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, находятся в разных званиях. Других поваров у меня нет». По поводу деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке отметил: «Теперь по поводу присутствия их где‑то за границей. Если, повторяю ещё раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».

Убийство Орхана Джемаля и его коллег Кремль старательно «расследовал», обсуждал этот вопрос с властями ЦАР, но в результате все свелось к неубедительным сказкам про «местных повстанцев» и к разговорам о том, что во всем виноват «Центр управления расследованиями» Дмитрия Ходорковского, который из рук вон плохо подготовил поездку. Что вообще делают российские наемники в Африке, о чем беседовал Путин с президентом ЦАР Туадерой в Сочи, как так получилось, что Россия ввязалась во внутренний конфликт в далекой Африке и в обмен «прихватизировала» практически все природные ресурсы ЦАР — все осталось за кадром. И самое главное, нас всячески убеждали, что «Вагнер» — это частная компания, которая продвигает по мере сил свой бизнес.

А теперь выясняется, что частная военная компания «Вагнер» не была такой «частной», как нам об этом официально говорили. И что она находилась на финансировании Кремля. И это уже не утечки и не слухи, а официальное заявление президента России. И это заявление четко, без сучка и задоринки, «ложится» на действия «вагнеровцев» в Ливии и Сирии, на то, что эта частная армия располагала в России весьма серьезным оружием, которое точно не продается «в любом военторге».

Но тогда кремлевское финансирование предполагает совершенно иной уровень и «управляемости» пригожинских «музыкантов», и ответственности Кремля за их дела. В том числе и за убийство Орхана Джемаля. Формально Орхан Джемаль не гражданин Азербайджана. Но он наш соотечественник, и в нашей стране тоже хотели бы услышать ответ вопрос, кто несет ответственность за его смерть, если «вагнеровцы» финансировались и управлялись Кремлем.

А тем временем в СМИ все настойчивее просачиваются слухи, что около пятисот «вагнеровцев» появились с армянской стороны фронта 44-дневной войны. Но добиться перелома не смогли. Пока это слухи, но точно так же слухами в первые недели и месяцы после окончания 44-дневной войны был и удар ракеты «Искандер» по Шуше — пока в городе не были обнаружены ее осколки и обломки. И не исключено, что появление на карабахской войне «вагнеровцев» тоже получит подтверждение.

И вот интересно: этот их вояж тоже оплатил Кремль?

Нурани, обозреватель