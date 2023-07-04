Meta запустит аналог Twitter

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6 июля американская корпорация Meta планирует запустить приложение Threads, аналог социальной сети Twitter. Это приложение будет работать на базе социальной сети Instagram, которая также принадлежит корпорации Meta.

Threads, как описывается в App Store, будет местом, где сообщества смогут собираться и обсуждать темы, которые их интересуют. Пользователям будет предоставлена возможность следить за интересующими их людьми и единомышленниками, взаимодействовать с ними, а также делиться своими идеями, мнением и творчеством.

В США приложение Threads будет доступно для бесплатного скачивания в App Store с 6 июля.