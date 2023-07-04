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Железнодорожная инфраструктура Азербайджана не пострадала во время землетрясения (обновлено)

Железнодорожная инфраструктура Азербайджана не пострадала во время землетрясения (обновлено)

Комиссия по чрезвычайным ситуациям ЗАО «Азербайджанские железные дороги», проводившая оперативный осмотр железнодорожной инфраструктуры сразу после землетрясения, произошедшего сегодня вечером в 00:01 в Каспийском море, завершила свою работу.

Cогласно проверкам, железнодорожная инфраструктура в результате землетрясения не пострадала.

В настоящее время грузовые и пассажирские поезда продолжают движение по графику.

***

08:55 ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) проводит комплексную проверку дорожной инфраструктуры в связи с землетрясением, произошедшим в Каспийском море в ночь на вторник, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АЖД.

«Сразу после землетрясения, произошедшего в Каспийском море 4 июля в 00:01, Комиссия по чрезвычайным ситуациям АЖД в течение всей ночи проводила технический осмотр всех объектов инфраструктуры, проверила состояние искусственных инженерных сооружений (мосты, переезды, тоннели и др). В настоящее время процесс продолжается.

В связи с проводимой технической диагностикой в ​​дорожной инфраструктуре частично снижена скорость движения поездов, в связи с этим могут наблюдаться частичные отклонения в расписании движения поездов», – сообщили в пресс-службе.

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