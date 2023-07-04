Железнодорожная инфраструктура Азербайджана не пострадала во время землетрясения (обновлено)

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям ЗАО «Азербайджанские железные дороги», проводившая оперативный осмотр железнодорожной инфраструктуры сразу после землетрясения, произошедшего сегодня вечером в 00:01 в Каспийском море, завершила свою работу.

Cогласно проверкам, железнодорожная инфраструктура в результате землетрясения не пострадала.

В настоящее время грузовые и пассажирские поезда продолжают движение по графику.

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08:55 ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) проводит комплексную проверку дорожной инфраструктуры в связи с землетрясением, произошедшим в Каспийском море в ночь на вторник, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АЖД.

«Сразу после землетрясения, произошедшего в Каспийском море 4 июля в 00:01, Комиссия по чрезвычайным ситуациям АЖД в течение всей ночи проводила технический осмотр всех объектов инфраструктуры, проверила состояние искусственных инженерных сооружений (мосты, переезды, тоннели и др). В настоящее время процесс продолжается.

В связи с проводимой технической диагностикой в ​​дорожной инфраструктуре частично снижена скорость движения поездов, в связи с этим могут наблюдаться частичные отклонения в расписании движения поездов», – сообщили в пресс-службе.