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Эксперты Time предрекли коллапс российской экономики

Эксперты Time предрекли коллапс российской экономики

Экономика России, несмотря на иллюзию устойчивости, движется к коллапсу. Один день войны против Украины обходится российскому бюджету в 1 млрд долларов. Для финансирования вторжения Кремль привлекает миллиарды, вырученные от экспорта сырья, но после санкций Запада цены на российские энергоносители резко упали, и сейчас Россия едва выживает за счет поставок нефти, которые идут на азиатский рынок с большим дисконтом. Об этом говорится в материале Time.

На фоне этого власти РФ взымают «драконовские» налоги и «обдирают» собственный народ, чтобы продолжать войну в Украине. Такие шаги делают Путина непопулярным в российском обществе и ослабляют его власть. Неудивительно, что во время попытки вооруженного мятежа, устроенного главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, ни население, ни элиты РФ не сплотились вокруг президента страны.

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