Главный сейсмолог: Вероятность сильного землетрясения исключена |
Сильное землетрясение в Баку продолжилось афтершоками (обновлено, фото, видео) |
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Сильное землетрясение в Баку продолжилось афтершоками (обновлено, фото, видео)

Сильное землетрясение в Баку продолжилось афтершоками (обновлено, фото, видео)

01:01 После землетрясения в Азербайджане наблюдаются афтершоки магнитудой 2 и 3.

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00:13 У берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение произошло в Каспийском море, у побережья Азербайджана. Эпицентр землетрясения находился в 80 км к северо-востоку от Хачмазского района, а его очаг находился на глубине 35 км. При этом Центр сейсмологической службы сообщает о землетрясении магнитудой 5,7.

Землетрясение ощутили жители Хачмаза, Губы, Баку, Сумгайыта и Абшерона. Информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения нет.

После землетрясения жители Баку покинули свои квартиры и вышли на улицу.

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