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В Польше считают маловероятным применение Россией ядерного оружия

В Польше считают маловероятным применение Россией ядерного оружия

Нельзя полностью исключать возможность использования Россией ядерного оружия. Впрочем, этот сценарий остается маловероятным. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Очепа отметил, что российский президент Владимир Путин совершил стратегическую ошибку, атаковав Украину. По его словам, это «начало конца его правления».

«Поэтому мы будем наблюдать ряд действий, перипетий, часто хаотических. Это не изменяет тот факт, что хотя мы не можем полностью исключить использование им ядерного оружия, это маловероятно», – сказал заместитель главы Министерства национальной обороны Польши в эфире радио Dwójka.

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