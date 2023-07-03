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США верят в гарантию безопасности армян Карабаха в составе Азербайджана

США верят в гарантию безопасности армян Карабаха в составе Азербайджана

Посол США в Армении Кристина Квин заявила, что в Вашингтоне верят, что армянcкие жители Карабаха смогут жить безопасно в составе Азербайджана.

«Мы верим и надеемся, что это возможно», – сказала Квин в интервью армянскому ОТА.

По ее словам, США призвали Армению и Азербайджан «решать свои разногласия посредством переговоров». Мы видим, что путь к решению проблем региона лежит через продолжительный мир», – добавила она.

Квин подчеркнула, что США продолжат поддерживать переговоры между Арменией и Азербайджаном. Целью является попытка достигнуть такого результата, который принесет всем продолжительный и справедливый мир в регионе.

«Что пытаются сделать США? Пытаются принести мир. Мы это делаем так, как представляем лучше всего: собирая стороны в одном месте, помогать им, чтобы они продвинулись до точки, от которой могут двигаться к миру. США против перестрелок на границе, которые могут подвергать угрозе жизни. Мы призываем стороны зеркально отвести войска, надеемся, что стороны договорятся об этом», – добавила посол США.

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