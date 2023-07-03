Эрдоган: Те, кто сеет ветер, пожинают бурю

266 Просмотров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина Турции коснулся последних событий во Франции, где в результате убийства полицейскими 17-летнего юноши вспыхнули массовые беспорядки.

«Насилие породило насилие и спровоцировало сегодняшние события. Как и на протяжении всей истории, те, кто сеет ветер, пожинают бурю», – приводит его слова «Анадолу».

По его словам, в Анкаре с обеспокоенностью следят за происходящим и надеются на скорейшее прекращение волнений без дальнейшей эскалации насилия.

Турецкий лидер выразил опасение, что события во Франции могут спровоцировать дальнейшее притеснение мусульман и мигрантов.

«В странах, известных своим колониальным прошлым, культурный расизм превратился в институциональный расизм. События, которые начались во Франции и вскоре после этого распространились на другие страны, уходят своими корнями в социальную архитектуру, созданную такого рода мышлением», – заявил Эрдоган.