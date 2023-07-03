Лоббисты конфликта мешают разрешить войну в Украине, заявил Эрдоган

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Турция сталкивается со сторонниками продолжения войны во время организации мирного процесса.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что лоббисты конфликта мешают разрешить войну в Украине.

«Мы стали мишенью для лоббистов войны из-за нашей сбалансированной политики. На нас оказано очень большое давление со стороны тех, кому это не нравится», – рассказал турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что Турция является единственной страной, которая ведёт переговоры как с Украиной, так и с Россией.