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Азербайджанская каратистка победила армянку, но не обошлось без провокации (видео)

Азербайджанская каратистка победила армянку, но не обошлось без провокации (видео)

На международном турнире по карате Batumi Open в Грузии не обошлось без провокации армян. Об этом сообщил тренер федерации карате Азербайджана Эльмин Исаев.

По его словам, которые приводит «Репорт», инцидент произошел в финальной встрече между членом клуба «Самурай каратэ» Аликой Семиховой и ее армянской соперницей: «Наша спортсменка победила представительницу Армении со счетом 2:0 в основное время. После этого она намеревалась сойти с татами, выполнив некоторые ритуалы. В это время армянская спортсменка, не смирившись с поражением, подошла к Алике, и ударила нашу каратистку по лицу. Наша спортсменка повела себя сдержанно. Все произошло на глазах сенсея Хитоши Касуя, президента Всемирной федерации шотокан-карате из Японии».

Э.Исаев сказал, что армянскую спортсменку вообще нужно было отстранить от соревнований: «Нужно было отобрать серебряную медаль, а не поднимать на пьедестал. К сожалению, грузины этого не сделали. Мы наказали их, завоевав золотую медаль и подняв наш флаг».

На турнире боролись каратисты из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Ирана, Армении, Шотландии, США и Узбекистана.

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