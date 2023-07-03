Главный сейсмолог: Вероятность сильного землетрясения исключена |
Сильное землетрясение в Баку продолжилось афтершоками (обновлено, фото, видео) |
США верят в гарантию безопасности армян Карабаха в составе Азербайджана |
Эрдоган решительно осудил акты осквернения Корана в Швеции |
Карапетян: Армения признает целостность Азербайджана, включая Карабах |
Азербайджанская каратистка победила армянку, но не обошлось без провокации (видео) |
Фидан Алиева и Тарлан Аббасов обвиняются в госизмене |
Асадов велел устранить последствия наводнений и селей |
Баку придется выполнять своими силами Трехстороннее заявление |
Главное Экономика

МВФ предоставил Украине $890 млн

МВФ предоставил Украине $890 млн

В общий фонд государственного бюджета Украины поступил второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 3 июля сообщило Министерство финансов Украины.

Денежные средства получены как результат успешного первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). Пока Украина получила уже 3,59 млрд долларов от МВФ. Общее финансирование по программе составляет 15,6 млрд долларов.

«При пересмотре программы EFF эксперты и руководство МВФ отметили значительный прогресс украинской стороны в выполнении структурных мероприятий и количественных критериев эффективности, определенных по программе. Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Теги:
Из этой рубрики
Эксперты Time предрекли коллапс российской экономики
Экономика

Эксперты Time предрекли коллапс российской экономики

2023/07/04, 01:00
МВФ предоставил Украине $890 млн
Экономика

МВФ предоставил Украине $890 млн

2023/07/03, 23:33
ЦБА нарастил валютные резервы
Экономика

ЦБА нарастил валютные резервы

2023/07/03, 22:43
Bloomberg поставил Маска во главе рейтинга пятисот богатейших в мире людей
Экономика

Bloomberg поставил Маска во главе рейтинга пятисот богатейших в мире людей

2023/07/03, 21:04
Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян
Экономика

Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян

2023/07/03, 16:50
Турецкий Центробанк больше не будет поддерживать лиру
Экономика

Турецкий Центробанк больше не будет поддерживать лиру

2023/07/03, 15:51
В России положительно оценили потенциал исламского банкинга
Экономика

В России положительно оценили потенциал исламского банкинга

2023/07/02, 22:37
Азербайджан нарастил поставки газа в Болгарию
Экономика

Азербайджан нарастил поставки газа в Болгарию

2023/07/02, 13:24
Банки Казахстана массово отказывают российским покупателям в приеме переводов
Экономика

Банки Казахстана массово отказывают российским покупателям в приеме переводов

2023/07/01, 23:44