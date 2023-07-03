МВФ предоставил Украине $890 млн

67 Просмотров

В общий фонд государственного бюджета Украины поступил второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 3 июля сообщило Министерство финансов Украины.

Денежные средства получены как результат успешного первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). Пока Украина получила уже 3,59 млрд долларов от МВФ. Общее финансирование по программе составляет 15,6 млрд долларов.

«При пересмотре программы EFF эксперты и руководство МВФ отметили значительный прогресс украинской стороны в выполнении структурных мероприятий и количественных критериев эффективности, определенных по программе. Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», – отметил министр финансов Сергей Марченко.