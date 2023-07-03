Зеленский настаивает на экстрадиции Саакашвили

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу страны вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Украинский лидер отметил, что причина его поручения – действия грузинских властей, руками которых, по его словам, Россия прямо сейчас убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили:

«Еще раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека».