Фидан Алиева и Тарлан Аббасов обвиняются в госизмене

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В Азербайджане по обвинению в государственной измене арестованы еще два человека.

Граждане Азербайджана Алиева Фидан Теймур гызы и Аббасов Тарлан Мирбашир оглу обвиняются в государственной измене.

Им предъявлено обвинение по статье 274 УК. Однако характер предъявленного им обвинения не разглашается, сообщает АПА.

Следствие по уголовному делу в отношении обоих лиц завершено Службой государственной безопасности, дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело Фидан Алиевой будет слушаться под председательством судьи Эльдара Исмаилова, а уголовное дело Тарлана Аббасова – под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.