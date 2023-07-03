Фидан Алиева и Тарлан Аббасов обвиняются в госизмене

В Азербайджане по обвинению в государственной измене арестованы еще два человека.
Граждане Азербайджана Алиева Фидан Теймур гызы и Аббасов Тарлан Мирбашир оглу обвиняются в государственной измене.
Им предъявлено обвинение по статье 274 УК. Однако характер предъявленного им обвинения не разглашается, сообщает АПА.
Следствие по уголовному делу в отношении обоих лиц завершено Службой государственной безопасности, дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Уголовное дело Фидан Алиевой будет слушаться под председательством судьи Эльдара Исмаилова, а уголовное дело Тарлана Аббасова – под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.