Асадов велел устранить последствия наводнений и селей

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3 июля под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось совещание, посвященное ликвидации последствий недавних селей и наводнений в нашей стране.

Согласно информации пресс-службы Кабинета Министров, в своем выступлении на мероприятии премьер-министр Али Асадов сказал, что в отличие от прошлых лет, в мае-июне текущего года погодные условия в отдельных районах были нестабильными, увеличилось количество осадков, в горных и предгорных районах осадки были интенсивными.

Он дал соответствующие поручения по устранению последствий наводнений и селей.