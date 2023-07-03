Бойцы «Вагнера» могут устроить атаку на Крымский мост

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Россия опасается, что боевики ЧВК «Вагнер» планируют нападение на Крымский мост стоимостью почти 4 миллиарда долларов. Туристы, едущие на Крымский полуостров, стоят в очередях до семи часов, поскольку охрана обыскивает каждую машину на наличие взрывчатки. Как сообщает Daily Mail, россияне ввели интенсивные проверки. Считается, что Москва находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что недовольные боевики «Вагнера» могут спланировать атаку после того, как их наемная армия была фактически расформирована.

Россияне особенно обеспокоены, что объектом атаки «вагнеровцев» станет Крымский мост – «сооружение века», нападение на которое произошло в октябре прошлого года.

«Теперь существует беспокойство, что бойцы «Вагнера» могут устроить атаку из-за своего гнева, что Путин может нарушить соглашение с лидером частной армии Евгением Пригожиным в обмен на прекращение их вооруженного восстания в прошлом месяце», – пишет издание.

Как отмечает издание, о вероятных диверсиях в Крыму предупреждало и международное разведывательное сообщество InformNapalm. Очевидно, что сейчас россияне больше всего боятся диверсий от «Вагнера».

Проверки дошли до того, что начали проверять детей.

«Говорят, что многие бойцы «Вагнера» недовольны выбором, который им дали, и ликвидацией частной группы наемников», – говорится в материале, намекая на гнев боевиков.

Крым станет потенциальной мишенью не только «Вагнера», но и Украины. Сейчас полуостров находится в радиусе действия поставленных Великобританией ракет Storm Shadow, но туристы все еще едут туда на отдых, несмотря на пляжи, превращенные в окопы.