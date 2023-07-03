Карапетян: Армения признает целостность Азербайджана, включая Карабах |
Азербайджанская каратистка победила армянку, но не обошлось без провокации (видео) |
Фидан Алиева и Тарлан Аббасов обвиняются в госизмене |
Асадов велел устранить последствия наводнений и селей |
Баку придется выполнять своими силами Трехстороннее заявление |
@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона |
«Минвал» требует от редакции «Спутник-Азербайджан» соблюдения профессиональной этики |
Отголоски российской обиды в отношении «Минвала» |
Абдоллахиян посетит Азербайджан — это первый визит в Баку высокопоставленного представителя Тегерана на фоне напряженности между странами |
Главное Армия

Бойцы «Вагнера» могут устроить атаку на Крымский мост

Бойцы «Вагнера» могут устроить атаку на Крымский мост

Россия опасается, что боевики ЧВК «Вагнер» планируют нападение на Крымский мост стоимостью почти 4 миллиарда долларов. Туристы, едущие на Крымский полуостров, стоят в очередях до семи часов, поскольку охрана обыскивает каждую машину на наличие взрывчатки. Как сообщает Daily Mail, россияне ввели интенсивные проверки. Считается, что Москва находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что недовольные боевики «Вагнера» могут спланировать атаку после того, как их наемная армия была фактически расформирована.

Россияне особенно обеспокоены, что объектом атаки «вагнеровцев» станет Крымский мост – «сооружение века», нападение на которое произошло в октябре прошлого года.

«Теперь существует беспокойство, что бойцы «Вагнера» могут устроить атаку из-за своего гнева, что Путин может нарушить соглашение с лидером частной армии Евгением Пригожиным в обмен на прекращение их вооруженного восстания в прошлом месяце», – пишет издание.

Как отмечает издание, о вероятных диверсиях в Крыму предупреждало и международное разведывательное сообщество InformNapalm. Очевидно, что сейчас россияне больше всего боятся диверсий от «Вагнера».

Проверки дошли до того, что начали проверять детей.

«Говорят, что многие бойцы «Вагнера» недовольны выбором, который им дали, и ликвидацией частной группы наемников», – говорится в материале, намекая на гнев боевиков.

Крым станет потенциальной мишенью не только «Вагнера», но и Украины. Сейчас полуостров находится в радиусе действия поставленных Великобританией ракет Storm Shadow, но туристы все еще едут туда на отдых, несмотря на пляжи, превращенные в окопы.

Теги:
Из этой рубрики
Россия держит на востоке Украины около 180 тысяч солдат
Армия

Россия держит на востоке Украины около 180 тысяч солдат

2023/07/03, 20:21
Бойцы «Вагнера» могут устроить атаку на Крымский мост
Армия

Бойцы «Вагнера» могут устроить атаку на Крымский мост

2023/07/03, 19:40
Каждые 70 минут ВСУ уничтожают вражеские цели высокой приоритетности
Армия

Каждые 70 минут ВСУ уничтожают вражеские цели высокой приоритетности

2023/07/03, 18:53
Иран оснастит эсминец Damavand-2 гиперзвуковыми ракетами
Армия

Иран оснастит эсминец Damavand-2 гиперзвуковыми ракетами

2023/07/03, 18:02
В Донбассе уничтожен командир «Ахмата»
Армия

В Донбассе уничтожен командир «Ахмата»

2023/07/03, 18:02
Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина
Армия

Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина

2023/07/03, 13:53
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армянских сепаратистов
Армия

Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армянских сепаратистов

2023/07/03, 13:06
Милли предрек роботизацию ведущих армий
Армия

Милли предрек роботизацию ведущих армий

2023/07/03, 01:00
ВС Турции уничтожили 9 боевиков РКК (видео)
Армия

ВС Турции уничтожили 9 боевиков РКК (видео)

2023/07/02, 17:22