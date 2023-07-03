В Кыргызстане разрешили брать «матчество» вместо отчества

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Судебная коллегия Конституционного суда Кыргызстана разрешила гражданам страны старше 16 лет брать «матчество» вместо отчества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суть обращения заключалась в том, что заявитель просила, чтобы у матери была возможность дать отчество своему ребенку по своему имени, иными словами, дать возможность использования матчества», — уточнили в сообщении.

В судебной инстанции обратили внимание, что сделать это можно только после достижения совершеннолетия, так как «матчество» может спровоцировать травлю ребенка. В Конституционном суде выразили уверенность, что это решение не нарушает традиции кыргызского общества, связанные с присвоением имени.

Возможность введения матронима инициировала активистка и художница Алтын Капалова. Она пояснила в соцсетях, что кабинет министров Кыргызстана подготовит специальный законопроект, позволяющий гражданам республики, выбирать между отчеством и матчеством.