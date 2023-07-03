Группу сирот из Херсонской области Украины доставили в Анталью

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В турецкую Анталью из Украины доставлена группа детей-сирот, оставшихся без крова после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Процесс эвакуации детей из Украины в Турцию продолжается с марта прошлого года по инициативе лидеров Турции и Украины и их супруг. Детей и подростков размещают в различных городах Турции, в том числе в Анталье, передает «Анадолу».

На фоне наводнения, вызванного взрывов на Каховской ГЭС, под водой остались также дома жителей Херсонской области, взявших на патронатное воспитание детей-сирот.

Группу из 36 человек, в числе которых 23 сирот, доставили в Турцию через Молдову и разместили в отелях района Манавгат в Анталье. Путь занял 2,5 суток.

Координатор проекта «Детство без войны» Яна Нахорная рассказала «Анадолу», что эвакуация детей из Украины в Турцию продолжается. «В настоящее время в трех гостиницах Турции размещено в целом 700 детей из Украины. Вчера утром из зоны затопления в Херсоне прибыла еще одна группа», – сказала она.

По ее словам, реабилитацией прибывших занимаются волонтеры и психологи.

«Дети не могут перебороть страх войны и пока не осознают, что находятся в безопасности. Их дома и жизнь разрушены. Они в шоке. Среди них есть также те, кто месяцами скрывались в лесах. Но теперь они здесь. Мы очень счастливы, потому что у нас есть возможность помочь, что очень важно. Мы хотели бы поблагодарить Турецкую Республику за поддержку», – отметила Нахорная.

Она сообщила, что в ближайшее время из Украины прибудут еще три группы граждан.