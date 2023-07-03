Баку придется выполнять своими силами Трехстороннее заявление |
@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона |
«Минвал» требует от редакции «Спутник-Азербайджан» соблюдения профессиональной этики |
Отголоски российской обиды в отношении «Минвала» |
Абдоллахиян посетит Азербайджан — это первый визит в Баку высокопоставленного представителя Тегерана на фоне напряженности между странами |
Самвел Бабаян поддержал тактику Баку |
«Непонятно, как «Минвал» ассоциируется с Великобританией. На какие факты основывается посольство России?» |
В Баку прибыл замглавы МИД Ирана (обновлено) |
Скончался Милан Милутинович |
Главное Мир

В ВСУ служит около 50 тысяч ЛГБТ-солдат

В ВСУ служит около 50 тысяч ЛГБТ-солдат

В украинских вооруженных силах служит порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные портала LGBT Military.

Геи в украинской армии надеются, что их активное участие в войне, а также восприятие гомофобии как «традиционно русской ценности» приведет к росту толерантности к однополым отношениям в украинском обществе. «Когда вы эвакуируете кого-то в качестве медика, и вы гей, люди не просят вас остановиться и подождать другого медика», – рассказывает изданию военный с нетрадиционной ориентацией.

Одна из главных проблем таких бойцов – невозможность узаконить отношения, а следовательно – получить информацию о погибшем на войне партнере, принять медицинское решение или относительно организации похорон, поэтому они призывают легализовать однополые отношения.

Теги:
Из этой рубрики
Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение ЧП в стране
Мир

Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение ЧП в стране

2023/07/03, 15:20
Группу сирот из Херсонской области Украины доставили в Анталью
Мир

Группу сирот из Херсонской области Украины доставили в Анталью

2023/07/03, 15:13
Что связывает генерала Суровикина с Пригожиным?
Мир

Что связывает генерала Суровикина с Пригожиным?

2023/07/03, 15:00
В ВСУ служит около 50 тысяч ЛГБТ-солдат
Мир

В ВСУ служит около 50 тысяч ЛГБТ-солдат

2023/07/03, 14:52
Зеленский заявил, что война не закончится, "пока Крым находится под оккупацией"
Мир

Зеленский заявил, что война не закончится, «пока Крым находится под оккупацией»

2023/07/03, 14:45
Полиция Франции за последние три дня задержала 3200 подростков
Мир

Полиция Франции за последние три дня задержала 3200 подростков

2023/07/03, 14:34
NYT: ФСБ России научилась следить за пользователями в Telegram, Signal и WhatsApp
Мир

NYT: ФСБ России научилась следить за пользователями в Telegram, Signal и WhatsApp

2023/07/03, 13:29
Российские источники: Кадыров и его "правая рука" Делимханов летали на хадж в Мекку, но боялись покушения
Мир

Российские источники: Кадыров и его «правая рука» Делимханов летали на хадж в Мекку, но боялись покушения

2023/07/03, 12:59
Запущены авиарейсы Ереван-Стамбул
Мир

Запущены авиарейсы Ереван-Стамбул

2023/07/03, 12:48