В ВСУ служит около 50 тысяч ЛГБТ-солдат

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В украинских вооруженных силах служит порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные портала LGBT Military.

Геи в украинской армии надеются, что их активное участие в войне, а также восприятие гомофобии как «традиционно русской ценности» приведет к росту толерантности к однополым отношениям в украинском обществе. «Когда вы эвакуируете кого-то в качестве медика, и вы гей, люди не просят вас остановиться и подождать другого медика», – рассказывает изданию военный с нетрадиционной ориентацией.

Одна из главных проблем таких бойцов – невозможность узаконить отношения, а следовательно – получить информацию о погибшем на войне партнере, принять медицинское решение или относительно организации похорон, поэтому они призывают легализовать однополые отношения.