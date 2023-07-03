Оправданному по «Тертерскому делу» военнослужащему выплатят 123 000 манатов

Военнослужащему, оправданному по «Тертерскому делу», будет выплачена денежная компенсация в размере 123 000 манатов.
Данное решение принял Насиминский районный суд, передает Qafqazinfo.
Суд частично удовлетворил иск оправданного военнослужащего Эмина Аибова.
Согласно решению, ему присуждено 66 тысяч манатов морального вреда и 57 тысяч манатов материального ущерба.
Ответчиком по делу признано Минфин.
Отметим, что военнослужащий-сверхсрочник Эмин Аибов был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и по другим статьям УК Азербайджана.
В конце прошлого года его оправдали.