Оправданному по «Тертерскому делу» военнослужащему выплатят 123 000 манатов

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Военнослужащему, оправданному по «Тертерскому делу», будет выплачена денежная компенсация в размере 123 000 манатов.

Данное решение принял Насиминский районный суд, передает Qafqazinfo.

Суд частично удовлетворил иск оправданного военнослужащего Эмина Аибова.

Согласно решению, ему присуждено 66 тысяч манатов морального вреда и 57 тысяч манатов материального ущерба.

Ответчиком по делу признано Минфин.

Отметим, что военнослужащий-сверхсрочник Эмин Аибов был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и по другим статьям УК Азербайджана.

В конце прошлого года его оправдали.