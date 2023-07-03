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NYT: ФСБ России научилась следить за пользователями в Telegram, Signal и WhatsApp

NYT: ФСБ России научилась следить за пользователями в Telegram, Signal и WhatsApp

В России ФСБ и полиция научились следить за пользователями в Telegram, Signal и WhatsApp.

Теперь спецслужбы РФ могут узнать, кто, с кем, где и когда общается, пишет газета The New York Times, получившая документы российских поставщиков технологий для силовиков. Прочитать сами сообщения в мессенджерах, использующих технологию сквозного шифрования, по-прежнему невозможно.

Самая опасной разработкой, пишет NYT, стала программа NetBeholder. Ее придумала «МФИ Софт» — дочерняя компания «Цитадели», связанной с Алишером Усмановым. NetBeholder может определить участников переписки, установить время и место отправки сообщений, а также выяснить, содержатся ли в диалоге прикрепленные файлы. Раньше такую информацию могли предоставить только производители приложений.

С помощью NetBeholder возможно узнать, сколькими телефонами пользуется человек, а также составить карту, на которой будут отражаться гаджеты всех людей, занесенных этим человеком в контакты. Данные о телефонах, которые находились в одном и том же месте в определенный день, тоже будут доступны операторам программы.

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