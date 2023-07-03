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Российские источники: Кадыров и его «правая рука» Делимханов летали на хадж в Мекку, но боялись покушения

Российские источники: Кадыров и его "правая рука" Делимханов летали на хадж в Мекку, но боялись покушения

Российский канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на свои источники, утверждает, что и руководитель Чечни Рамзан Кадыров и его «правая рука» Адам Делимханов летали на хадж в Мекку, но так боялись покушения, что разыграли спектакль со смертельным ранением последнего.

Тем не менее канал отмечает, что «перелет из Мекки явно дался Кадырову не просто».

«На его руке видны «свежие» следы, похожие на следы от медицинских процедур. В республике активно обсуждают информацию, что у Кадырова серьезное заболевание почек», – отмечает Tg-канал.

Российские источники: Кадыров и его "правая рука" Делимханов летали на хадж в Мекку, но боялись покушения

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