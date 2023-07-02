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В России положительно оценили потенциал исламского банкинга

В России положительно оценили потенциал исламского банкинга

Реализация закона об исламском банкинге позволит привлечь в Россию от 11 до 14 млрд долларов в совместные проекты с исламскими странами. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках празднования Акатуя.

«Потенциал привлечения средств для реализации проектов — $11-14 млрд, так оценивают многие специалисты. При этом мы рассчитываем на приток инвестиций, вложений в разные проекты из Турции, из Ирана, из стран азиатских, придерживающихся исламской религии», — заявил Аксаков. Он добавил, что новый закон может начать работать уже в августе, если его примут в июле. При этом он отметил, что разногласий по его содержанию у законодателей нет.

Исламский банкинг — способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными принципами ислама. В частности, исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, а также запрещает инвестирование в производство табака и алкоголя, проституцию, порнографию и переработку некоторых типов мяса.

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