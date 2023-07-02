В Баку прибудет замглавы МИД Ирана

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Заместитель министра иностранных дел Ирана Реза Наджафи направился в столицу Азербайджана, сообщает агентство «Фарс».

Согласно информации, Наджафи возглавил делегацию исламской республики, которая примет участие в конференции представителей стран – членов Движения неприсоединения на уровне старших экспертов. Она пройдет в Баку в понедельник и вторник, а в среду и четверг в столице Азербайджана состоится встреча министров иностранных дел стран – членов движения.

Агентство утверждает, что глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян также планирует лично присутствовать на конференции министров в Баку.

В последний главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян провели 25 июня телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние и перспективы отношений между двумя государствами, уточняет «Спутник».