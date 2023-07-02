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Бабушка убитого во Франции юноши ратует за прекращение гражданской войны

Бабушка убитого во Франции юноши ратует за прекращение гражданской войны

Бабушка застреленного полицейским 17-летнего Наэля М., после гибели которого во Франции начались массовые протесты, призвала к прекращению гражданской войны в стране. Об этом она сказала в интервью BFM TV.

«Я хочу, чтобы это [гражданская война] прекратилась везде. Они [виновные] используют Наэля как предлог. Мы хотим, чтобы все успокоилось. Не разрушайте школы, не ломайте автобусы», — заявила женщина по имени Надия.

Она добавила, что устала и что «все кончено», ее внука уже не вернуть. Надия также выразила уверенность, что полицейский, застреливший ее внука, получит справедливое наказание.

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