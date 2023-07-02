Первая в Европе напечатанная на 3D-принтере школа появится во Львове (видео)

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Во Львове появится первая в Европе школа, построенная с помощью 3D-принтера. В новом корпусе школы площадью 500 кв метров будут обучаться 100 учеников младших классов.

Как рассказал министр цифровой трансформации Украины, такая технология строительства позволяет точнее использовать ресурсы и сокращать расходы на материалы. Следовательно, для управления и контроля за печатью школы нужна команда, состоящая всего из 3-х человек.

Возведение учебного заведения стартовало в конце мая 2023 года, а открытие намечается уже в 2024 году.

