Самедов: Выход в четвертьфинал – одно из главных событий в моей жизни

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Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился воспоминаниями о победе над сборной Испании в 1/8 финала домашнего чемпионата мира – 2018.

«Выход в четвертьфинал – это большое достижение для меня. Это одно из главных событий в моей жизни», — приводит его слова Metaratings.

Cамедов добавил, что ему запомнилась вся встреча. Он отметил, что после неё гуляла вся страна.

Напомним, что команда Станислава Черчесова в «Лужниках» пять лет назад сенсационно одолела «фурию роху» в серии пенальти. За выход в полуфинал турнира россияне уступили хорватам.