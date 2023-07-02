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«Нефтчи» проиграл «Зениту», голкипер Агиль Мамедов попал в больницу

«Нефтчи» проиграл «Зениту», голкипер Агиль Мамедов попал в больницу

Главный тренер «Нефтчи» Игорь Гетман сообщил, что вратарь бакинской команды Агиль Мамедов после полученной травмы в товарищеском матче с петербургским «Зенитом» отправлен в больницу.

«Агиль Мамедов пришёл в себя. Сейчас он в больнице, ему будут делать КТ. Но врачи сказали, что ничего серьёзного нет», — цитирует тренера ТАСС.

Мамедов получил повреждение в конце второго тайма после столкновения с полузащитником «Зенита» Владиславом Саусем. Вратарь покинул поле на специальной машине.

Игра Кубка Премьер в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

У победивших отличились Густаво Мантуан (49-я минута), Клаудиньо (70-я) и Зелимхан Бакаев (80-я). В составе проигравших мяч забил Матеус Салданья (39-я, пенальти).

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