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Миркишили предостерег Армению от вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Миркишили предостерег Армению от вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Армения не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Об этом заявил член азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее (ПА) ОБСЕ Таир Миркишили.

Он рассказал, об осуществляемых Азербайджаном масштабных проектах реабилитации и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, что позволяет тысячам азербайджанских бывших вынужденных переселенцев постепенно возвращаться в свои дома.

Парламентарий подчеркнул, что постконфликтная реабилитация, реконструкция и реинтеграция являются главным приоритетом для Азербайджана.

«Сюда входит также реинтеграция в качестве равноправных граждан этнических армян, проживающих на пострадавших от конфликта азербайджанских территориях. Это исключительно внутренний процесс, который должен регулироваться Конституцией Азербайджана и соответствующими международными документами, сторонниками которых мы выступаем. Азербайджан полон решимости добиться прогресса в усилиях по реинтеграции этнических армян и ведет с этой целью прямой диалог», – уточнил Т.Миркишили, слова которого приводит «Репорт».

Он подчеркнул, что правительство Азербайджана назначило своего специального представителя по диалогу с этническими армянами и его первая встреча с местными армянами состоялась 1 марта 2023 года в азербайджанском городе Ходжалы.

«Правительство Азербайджана недавно выступило с предложением о проведении очередных обсуждений в Баку. Однако этот процесс сталкивается с сопротивлением и вмешательством Армении. Эта страна должна прекратить попытки вмешательства в процесс и воздержаться от действий и заявлений, наносящих удар по усилиям в направлении реинтеграции. Азербайджанская сторона ожидает от международного сообщества поддержки прямого диалога с местными армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана», – добавил Таир Миркишили.

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