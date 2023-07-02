В ДТП в Сумгайыте тяжело пострадали 6 человек (фото)

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Минувшей ночью в городе Сумгайыт произошла цепная авария.

В результате аварии получили тяжелые травмы 6 человек – Дадашев Мирза (1985 г.р.), Джаббарова Нурида (1969 г.р.), Мамедова Ляман (1992 г.р.), Мамедов Халеддин (1966 г.р.), Мамедов Огтай (2016 г.р.) и Гулиева Шабнам (1995 г.р.). Пострадавшие госпитализированы в отделение травматологии Сумгайытской БСМП, уточняет АПА.

Отметим, что Мирза Дадашев является водителем автомобиля «Toyota Prius».

Авария произошла на границе 11-го микрорайона и 42-го квартала. Один из автомобилей сбил пешеходов, ожидавших автобус на обочине дороги, а затем врезался в магазин. На место происшествия были привлечены спасатели МЧС, сотрудники отдела ГДП и бригады скорой помощи.

По факту проводится расследование.