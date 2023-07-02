В ходе паводка в Габале спасатели эвакуировали отдыхающих (видео)

168 Просмотров

На горячую линию МЧС Азербайджана поступила информация о том, что граждане оказались в беспомощном состоянии в реке на территории села Лаза Габалинского района.

Согласно информации МЧС, в связи с поступившей информацией к месту происшествия были незамедлительно привлечены силы Северо-Западного регионального центра и войск гражданской обороны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что граждане, отдыхавшие в местечке Тала в селе Лаза оказались в опасной ситуации из-за разлива реки Демирапаран в результате сильных дождей.

Сотрудники МЧС провели уникальную спасательную операцию с использованием соответствующего оборудования, включая альпинистское, и благополучно эвакуировали на безопасную территорию пятерых граждан.