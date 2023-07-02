За ночь во Франции задержали более 700 протестующих (обновлено)

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11:14 Обнародовано количество людей, задержанных во время гражданской войны в крупных городах Франции минувшей ночью. Число задержанных в ходе акций достигло 719 человек, сообщает France Info.

Число задержанных в Париже и его окрестностях составляет около 200 человек.

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09:22 Число задержанных во время гражданской войны во Франции в ночь с 1 на 2 июля превысило 450 человек. Об этом информирует AFP.

Также глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.

Кроме того, в Минэкономики Франции рассказали, что за четыре дня в стране разграблены 200 продуктовых магазинов.