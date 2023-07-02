В Азербайджане отмечается День полиции (видео)

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Сегодня, 2 июля, азербайджанская полиция отмечает 105-летие со дня своего основания.

24 мая 1998 года общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев объявил 2 июля – день учреждения первых органов полиции в составе Министерства внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, Днем полиции Азербайджана.

Личный состав органов Внутренних дел Азербайджана имеет исключительную заслугу в укреплении государственности, в обеспечении упрочнения независимости, а также достиг большого успеха в деятельности, направленной на взятие под контроль криминогенного состояния и обеспечение общественной безопасности.

Сейчас основной служебный показатель полиции, отмечающей профессиональный праздник – это еще более эффективная служба, привязанность народу, верность государству. Сегодня азербайджанский гражданин с полной уверенностью имеет основание говорить: «Моя полиция меня бережет».

