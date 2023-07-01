Банки Казахстана массово отказывают российским покупателям в приеме переводов

171 Просмотров

Российские компании стали получать отказы в переводе валютных платежей от большинства крупных банков Казахстана, рассказывают импортеры. Контроль за всеми входящими и исходящими платежами за поставки товаров резко усилен, в некоторых банках их проверяют два раза — и отделом внутреннего контроля, и комплаенсом, и с середины июня почти всегда поступает отказ в зачислении валютных платежей, рассказывает менеджер одной из компаний, занимающихся параллельным импортом.

Проблема есть со всеми десятью крупнейшими банками Казахстана, при том, что второе место в этом топе занимает Сбербанк.

«Банки официально просто ссылаются на антиотмывочные законы, а неофициально — вежливо просят войти в их положение, когда из-за океана строго грозят пальчиком, и придумать схему, в которой не будет русского следа», — говорит предприниматель, занимающийся поставками электроники в Россию.