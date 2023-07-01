Глава ЦРУ Уильям Бёрнс о мятеже Пригожина

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Мятеж ЧВК «Вагнер» 23-24 июня стал свидетельством того, что президент России Владимир Путин нанёс стране ущерб своим решением о полномасштабном вторжении в Украину. Такое мнение высказал руководитель ЦРУ Уильям Бёрнс. Он выступил с лекцией в фонде Дитчли в Великобритании, сообщает Reuters.

Глава ЦРУ назвал удивительным тот факт, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, прежде чем начал свой мятеж, подверг резкой критике официальные утверждения российских властей о причинах вторжения в Украину и то, как российское военное руководство ведёт войну. «Последствия этих слов и действий будут ощущаться в течение некоторого времени – будучи ярким свидетельством разрушающего эффекта, который оказывает начатая Путиным война на его собственное общество и его собственный режим», – сказал директор ЦРУ.

Он серьёзно отнёсся к выступлению Пригожина, назвав его вооружённым вызовом для российского государства. При этом он подчеркнул, что вся история с мятежом была внутренним делом России, к которому США не имели никакого отношения.