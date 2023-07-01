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Саакашвили: Я очень хорошо знаю Путина, ему остались недели у власти

Саакашвили: Я очень хорошо знаю Путина, ему остались недели у власти

Я очень хорошо знаю Путина, смотрю на него эти дни и не помню, чтобы он был так истеричен, написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Facebook.

«Мне сейчас понятно, что Путину остались недели у власти.

Затем последует короткий переход и большой бардак. Насколько быстро это произойдет, во многом зависит от постоянного продвижения Украины на поле боя.

Прогресс продолжается, украинцы вернут Бахмут в ближайшие недели, достигнут Азовского моря максимум в сентябре и начнут заходить в Крым. Заход в Крым – это конец для Путина.

Обратите внимание, что впервые Путин пошел к народу в моем стиле. Нигде в России не рискнули такое делать и повезли его в Дербент, в самый отсталый район Дагестана, где легко было это организовать.

Это конец для Путина, который считал себя всемогущим императором», – написал он.

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