Медведев обратился к Макрону

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал французского президента Эммануэля Макрона, который ранее говорил, что он за Украину, перейти на сторону Франции. Об этом он написал в своем Twitter.

Зампред Совбеза обратил внимание, что Макрон неоднократно делал подобные заявления.

«Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана (президента Украины Владимира. — ред.) Зеленского, могли бы пригодиться простым французам», — написал Медведев на французском языке.