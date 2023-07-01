В администрации Пашиняна обещали рассмотреть вопрос о допуске ученых к турецким и армянским архивам (видео)

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Армянский ученый, писатель и публицист Гагик Оганджанян получил письмо от администрации премьера Армении Никола Пашиняна, в котором обещали известить его, как только появится возможность приступить к изучению турецких и армянских архивов. Об этом Оганджанян сообщил известному историку Филиппу Экозьянцу в ходе передачи на его YouTube-канале.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение открыть доступ к знаменитым Османским архивам времен Первой Мировой войны, в связи с чем Minval.az опубликовал ряд статей. Так, Оганджанян поддержал инициативу азербайджанского историка Фуада Ахундова, обратившегося к Николу Пашиняну с просьбой открыть доступ для армянских ученых к архивным документам, чтобы положить конец искажениям исторических фактов.

Экозьянц выразил надежду, что дело, наконец, сдвинется с мертвой точки, и напомнил, что в период правления Сержа Саргсяна армянским ученым было запрещено работать в Османском архиве.

Minval.az