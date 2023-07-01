Верховный суд заблокировал план Байдена по списанию студенческих займов

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Речь идет о блокировке президентского плана списания задолженности по студенческим кредитам в размере 430 миллиардов долларов. Судьи вынесли решение против Байдена, поддержав шесть консервативно настроенных штатов, возражавших против этой политики. Решение суда повлияет на списание долгов 26 миллионов американцев, обратившихся за помощью с августа 2022 года, когда план был объявлен.

Консервативный председатель Верховного суда Джон Робертс, к которому присоединились остальные консервативные члены суда, написал постановление при несогласии трех либеральных членов суда.

Источник в Белом доме сообщил агентству Reuters, что в связи с этим решением Байден планирует объявить о новых мерах по защите заемщиков студенческих кредитов.

Штаты Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Небраска и Южная Каролина оспорили решение Байдена о списании долгов.

План Байдена соответствует его предвыборному обещанию списать часть долга по федеральным студенческим кредитам в размере 1,6 триллиона долларов. План раскритиковали республиканцы, обвинив Байдена в превышении полномочий и предоставлении несправедливой льготы для заемщиков с высшим образованием, в то время как другие заемщики не смогут получать таких субсидий.

Согласно плану, правительство США обязуется списать до $10 000 федеральных студенческих долгов американцам с годовым доходом менее $125 000, получившим кредиты на оплату колледжа и другого послешкольного образования, а также $20 000 получателям грантов среди студентов из семей с низким доходом.

Решение было принято на следующий день после того, как Верховный суд фактически запретил политику приема студентов с учетом расовой принадлежности, давно используемую американскими колледжами и университетами для увеличения числа чернокожих, испаноязычных и других студентов из числа меньшинств. Байден в четверг заявил, что суд, в котором большинство составляют консерваторы, является институтом, который оторвался от реалий страны.

Во время февральских слушаний по делу о кредитах администрация Байдена заявила, что план был разрешен в соответствии с федеральным положением 2003 года под названием «Закон о возможностях высшего образования для студентов» (Higher Education Relief Opportunities for Students Act или HEROES Act), который уполномочивает министра образования США «отменять или изменять» финансовую помощь студентам во время войны или чрезвычайных ситуаций государственного масштаба.

Согласно мартовскому опросу Reuters/Ipsos, 53% американцев поддержали предложение Байдена об облегчении долгового бремени, а 45% высказались против, причем респонденты резко разделились по партийному признаку: демократы в целом поддержали предложение, а республиканцы выступили против.