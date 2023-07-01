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В миграционном законодательстве Австралии изменения

В миграционном законодательстве Австралии изменения

1 июля истекло временное ослабление трудовых прав для иностранных студентов, которое было введено для того, чтобы помочь австралийскому бизнесу восстановиться от пандемии COVID-19. Продолжать работать без ограничений смогут только иностранные студенты, работающие в секторе по уходу за пожилыми людьми, это право сохранится до 31 декабря 2023 года, сообщает Vizitworld.today.

Граждане Новой Зеландии получат право на австралийское гражданство – с 1 июля 2023 года граждане Новой Зеландии, проживающие в Австралии более четырех лет и прибывшие в Австралию после 26 февраля 2011 года, будут иметь право подавать заявление на австралийское гражданство без необходимости подавать заявление на постоянный вид на жительство. Данныеэ изменения относятся только к гражданам Новой Зеландии, имеющим визу специальной категории (подкласс 444) (SCV).

С 1 июля увеличится плата за оформление визы  и вырастет на сумму от 6 до 40%. Увеличение коснется следующих типов виз:

– гостевая виза, рабочая виза, разрешение на обучение и временную работу – на 15%;

– инвестиционные визы – 40%;

– прочие визы – 6%;

– Pacific Engagement Visa и Pacific Australia Labor Mobility Visa – освобождены от повышения.

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