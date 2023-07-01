США запускают бомбардировщики с ядерными боеголовками для демонстрации силы против Северной Кореи

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В пятницу Соединенные Штаты отправили бомбардировщики с ядерными боеголовками на Корейский полуостров для демонстрации силы против Северной Кореи, спустя несколько дней после того, как Северная Корея провела массовые антиамериканские митинги в своей столице.

Бомбардировщики дальнего радиуса действия B-52 приняли участие в совместных воздушных учениях с другими истребителями США и Южной Кореи над полуостровом, говорится в сообщении министерства обороны Южной Кореи. Эстакада бомбардировщиков является последней в серии временных операций США по размещению стратегических объектов в Южной Корее в ответ на стремление Северной Кореи расширить свой ядерный арсенал. Две недели назад США разместили атомную подводную лодку, способную нести около 150 ракет Tomahawk ракет в южнокорейские воды впервые за шесть лет.

Прибытие авианосца «Мичиган» произошло через день после того, как Северная Корея возобновила ракетные испытания в знак протеста против предыдущих американо-южнокорейских учений, которые она рассматривает как репетицию вторжения.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что развертывание бомбардировщиков B-52 повысило видимость стратегических объектов США на полуострове. В нем говорится, что союзники демонстрируют твердую решимость укреплять совместные оборонительные позиции и продолжат совместные учения с участием стратегических бомбардировщиков США.

В воскресенье более 120 тысяч северокорейцев приняли участие в массовых митингах в Пхеньяне, посвященных 73-й годовщине начала Корейской войны. Во время митингов официальные лица и жители произносили речи, обещая «безжалостную месть» Соединенным Штатам за войну, обвиняя США в подготовке вторжения в Северную Корею.

Корейская война закончилась перемирием, а не мирным договором, в результате чего полуостров оказался в техническом состоянии войны.

США разместили около 28 000 военнослужащих в Южной Корее в качестве сдерживания потенциальной агрессии со стороны Северной Кореи. С момента запуска 15 июня двух баллистических ракет малой дальности Северная Корея больше не проводила никаких публичных испытаний оружия.

Но развертывание американских бомбардировщиков может побудить их снова запустить оружие в знак протеста. Повышение «регулярной видимости стратегических активов США» на Корейском полуострове было частью договоренностей, достигнутых между президентом США Джо Байденом и президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем во время их саммита в Вашингтон в апреле.

Байден тогда заявил, что любая ядерная атака Северной Кореи на США или их союзников «приведет к краху любого режима», предпринявшего такие действия.

С начала 2022 года Северная Корея провела более 100 ракетных испытаний, стремясь расширить свой арсенал ракет, способных нести ядерные боеголовки, нацеленных на материковую часть США и Южную Корею. В ответ союзники расширили свои военные учения.

В конце мая северокорейский запуск ракеты с первым спутником-шпионом закончился неудачей: вскоре после старта ракета упала в воду.

С тех пор Северная Корея неоднократно заявляла, что попытается осуществить второй запуск, заявив, что крайне важно создать космическую систему наблюдения, чтобы справиться с тем, что она называет враждебностью США.