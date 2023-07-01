Во Франции из-за беспорядков задержаны 1100 человек (видео) |
Массовые протесты во Франции разгораются с новой силой (видео) |
Ответ редакции Minval.az посольству Российской Федерации |
Посольство России «наехало» на «Минвал» |
Cтрельбу в аэропорту Кишинева открыл гражданин Таджикистана (обновлено) |
МИД Азербайджана: Макрон стал инструментом в руках армянского лобби (обновлено) |
В случае необходимости армия за те же 44 дня дойдет до Иревана |
Во время беспорядков во Франции задержали более 400 человек (видео) |
Азербайджан: Достигнут дополнительный прогресс в переговорах |
Главное Политика

Азай Гулиев: Сомневаемся, что в Ереване будет обеспечена безопасность азербайджанской делегации

Азай Гулиев: Сомневаемся, что в Ереване будет обеспечена безопасность азербайджанской делегации

Азербайджанская делегация в ПА ОБСЕ выразила сомнения, что в случае проведения в осенней сессии в Ереване, безопасность ее членов будет гарантирована.

Об этом заявил руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Азай Гулиев, выступая на заседании постоянного комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере во время обсуждения предложения о проведении осенней сессии в Ереване.

Глава делегации Азербайджана рассказал об инциденте в Ереване 14 апреля этого года на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике, где был сожжен азербайджанский флаг на глазах у всего стадиона, где среди зрителей был и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Столкнувшись с международным давлением, Армения заключила виновника под стражу, но тут же отпустила без предъявления каких-либо обвинений, и, что еще хуже, общество прославляло этого человека… Азербайджанские спортсмены вынуждены были покинуть страну без участия в соревнованиях»,- сказал он.

Он призвал ОБСЕ убедиться в том, что в случае проведения сессии в Ереване будет полностью обеспечена безопасность азербайджанской делегации. «Я надеюсь, что до принятия решения будут тщательно рассмотрены все эти вопросы»,- отметил он.

Напомним, что вчера в канадском городе Ванкувере начала работу 30-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая продлится до 4 июля. Депутаты Милли Меджлиса во главе с Азаем Гулиевым и членами делегации Таиром Миркишили, Агаларом Велиевым и Туралом Гянджалиевым принимают участие в сессии.

Теги:
Из этой рубрики
Азай Гулиев: Сомневаемся, что в Ереване будет обеспечена безопасность азербайджанской делегации
Политика

Азай Гулиев: Сомневаемся, что в Ереване будет обеспечена безопасность азербайджанской делегации

2023/07/01, 13:56
Азербайджан передал Армении тела двух ликвидированных боевиков (видео)
Политика

Азербайджан передал Армении тела двух ликвидированных боевиков (видео)

2023/07/01, 12:40
Традиционное вероломство Армении: сегодня за него придется дорого платить. И не только Еревану
Политика

Традиционное вероломство Армении: сегодня за него придется дорого платить. И не только Еревану

2023/07/01, 12:01
Лавров о словах Трампа: Мы воюем не за территории, а за людей
Политика

Лавров о словах Трампа: Мы воюем не за территории, а за людей

2023/07/01, 00:29
Армения надеется, что Турция выполнит договоренность об открытии сухопутной границы
Политика

Армения надеется, что Турция выполнит договоренность об открытии сухопутной границы

2023/06/30, 23:59
Гарибашвили заявил, что Грузия всегда готова быть медиатором между Азербайджаном и Арменией
Политика

Гарибашвили заявил, что Грузия всегда готова быть медиатором между Азербайджаном и Арменией

2023/06/30, 19:16
МИД Азербайджана: Макрон стал инструментом в руках армянского лобби (обновлено)
Политика

МИД Азербайджана: Макрон стал инструментом в руках армянского лобби (обновлено)

2023/06/30, 17:06
Россия узнала содержание встречи Украины, стран Запада и "глобального юга"
Политика

Россия узнала содержание встречи Украины, стран Запада и «глобального юга»

2023/06/30, 16:24
WP: Валерий Залужный требует снарядов, самолетов и терпения
Политика

WP: Валерий Залужный требует снарядов, самолетов и терпения

2023/06/30, 15:30