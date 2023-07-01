Georgian Airways попала под санкции Украины

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Украина ввела санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая с мая летает в Россию.

Компании на 10 лет заблокировали украинские счета, с ней запрещено проводить торговые операции. Также санкции ввели против ее основателя Тамаза Гаиашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет в отношении 192 физических лиц, среди которых преобладают граждане России. Кроме того, под ограничительные меры подпало 291 юридическое лицо, в частности российские заводы и компании.

Указ, которым вводится в действие решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликован на сайте главы государства. Рестрикции затрагивают в том числе руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций.

В список юридических лиц, помимо российских, также включены компании Белоруссии, Грузии и Казахстана.