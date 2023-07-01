Милли: наступление Украины будет долгим и кровавым

230 Просмотров

Американский генерал Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, заявил, выступая в Вашингтоне, что украинские силы в ходе контрнаступления «продвигаются стабильно, находя пути сквозь очень сложные минные поля, 500 метров в день, 1000 метров в день, 2000 метров в день…»

Как сказал Милли, он не удивлен тем, что наступление оказалось медлительнее ожиданий.

«В реальной войне погибают люди… Я говорил, что это будет очень трудно, это будет длиться 6, 8, 10 недель. [Наступление] будет очень долгим и очень кровавым. Ни у кого не должно быть иллюзий по этому поводу», – цитирует генерала «Рейтер».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы. В новом интервью испанским СМИ президент заявил, что Украина хотела бы продемонстрировать результаты к саммиту НАТО в Литве 11 июля, но не любой ценой. «Каждый километр стоит человеческих жизней», приводятся слова Зеленского.