В Тертере из-за селя эвакуированы два человека, в Геранбое ликвидируют последствия дождей

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Нестабильные и дождливые погодные условия в стране вызвали разрушения. По сообщениям МЧС, в селе Демирчи Тертерского района из-за дождей в беспомощном положении оказались два человека.

На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные-спасатели Тертерской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В результате принятых мер были спасены и эвакуированы в безопасную зону Юсиф Гараев (1958 г.р.) и Мушкюназ Гараева (1960 г.р.).

Кроме того, в результате подтопления в селе Азад Геранбойского района ряда частных домов и дворов силы Аранского регионального центра МЧС и Государственной службы пожарной охраны были направлены на место происшествия для принятия необходимых мер. В настоящее время принимаются необходимые меры по ликвидации последствий дождей.

МЧС еще раз призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с продолжающейся нестабильной погодой в стране.