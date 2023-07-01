В Армении пожалели о том, что устроили этнические чистки азербайджанцев

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Армянский эстеблишмент начинает прозревать. На этот раз в Национальном собрании Армении заговорили о том, что, возможно, и не стоило устраивать в стране этнические чистки азербайджанцев. Дескать, была бы Армения сейчас тоже многонациональной…

Хорошо, конечно, что в Ереване, наконец, заговорили о том, что в Армении еще в ХХ веке, оказывается, жили не только армяне, но и азербайджанцы. Однако сказав «а», надо бы найти в себе силы сказать и «б». А еще точнее, вспомнить, что представляло собой изгнание азербайджанцев из Армении.

Можно посоветовать обратиться к истории. Внимательно рассмотреть картину Франца Рубо «Взятие Эриванской крепости» или отчеканенные по такому случаю русские военные медали, где Иреван запечатлен таким, каким он был на момент присоединения к России — с минаретами и куполами мечетей. Обратиться к российским архивам и проследить, как менялся национальный состав нынешней Армении, куда царские власти после подписания Туркманчайского договора начали переселять этнических армян из Персии и Османской Империи и сколачивать здесь «Армянскую область». Сколько азербайджанцев тогда покинули территорию нынешней Армении? И когда российские эмиссары предлагали армянам переселяться на земли и поля, многие из которых уже засеяны, задумался ли кто-либо, что стало с хозяевами этих земель и полей – азербайджанцами?

Потом были кровавые рейды Андраника в Зангезуре. Были этнические чистки, устроенные будущим гитлеровским пособником Гарегиной Нжде — те самые, где он обещал «освободить» азербайджанские села от коренного населения — этот эпизод вошел даже в снятый российскими кинематографистами сусально-приторный «биографический» фильм об этом персонаже. Были депортации сороковых и пятидесятых годов.

Но этнические чистки 1988-1989 годов занимают особое место. Они были такими же жестокими. Именно тогда Армения стала по сути моноэтничной, а азербайджанская община в этой стране перестала существовать. Первые «эпизоды» погромов и «выдавливания» начались еще до известных событий в Сумгайыте. Более того, напряжённость возросла именно после прибытия беженцев из Армении. Тем более, что значительную часть сумгайытских трущоб — печально известного «Нахалстроя» — составили как раз азербайджанцы, ставшие жертвами погромов и депортации из Армении 1985 года.

Но был еще один важный момент. С началом конфликта в Карабахе вопрос о положении азербайджанцев в Армении приобрел особое прочтение. И поэт Бахтияр Вагабзаде на заседании Верховного Совета Азербайджана зачитал телеграмму в адрес Верховного совета Армении с предложением предоставить азербайджанцам в Армении такую же автономию с таким же статусом, какой располагают армяне в Азербайджане. Это для многих стал «моментом истины». Вдруг оказалось, что не только армяне живут в Азербайджане, но и азербайджанцы — в Армении. И что они, в отличие от армян, не имеют никакой административной автономии.

Это сработало как сигнал. Уже потом небезызвестный Аркадий Вольский признавался: «Погромы азербайджанцев на следующий день с 9 утра начались по всей Армении. Две недели людей убивали и изгоняли из домов просто за то, что они родились азербайджанцами. Почти полсотни человек замерзли в горах, пытаясь спастись от погромщиков и добраться до азербайджанской территории — люди вынуждены были бежать в прямом смысле слова босиком по снегу».

Все напоминало этакую «спецоперацию», устроенную армянскими националистами. Дашнаки, поднаторевшие в погромах за более чем сто лет, с успехом продолжали свою привычную политику. Но не только они. За погромами азербайджанцев, судя по многим признакам, стоял комитет «Карабах» — тот самый, из которого потом «выросло» Армянское общенациональное движение. И практически никто из властителей дум не попытался тогда остановить вакханалию.

То, что происходило тогда в Армении, имеет четкую правовую квалификацию — преступление против человечности. А еще геноцид, за который, в отличие от событий 1915 года, уже придется нести ответственность в соответствии с конвенцией ООН о предотвращении геноцида и наказании за него.

Можно очень долго перечислять, что потеряла Армения с изгнанием азербайджанцев. Как уверены специалисты, именно эти этнические чистки во многом подорвали армянский агросектор. Ведь изгоняли из Армении в основном крестьян, а на их место приезжали по большей части городские ремесленники. Об этом в Армении не очень любят говорить вслух, но практически потерянными оказались и традиционные ремесла, включая например, сельских гончаров. Уже в десятые годы XXI века армянские СМИ с придыханием будут рассказывать, как некие энтузиасты возрождают искусство изготовления «карасов», то есть кувшинов для вина и сыра. Но при этом старательно будут обходить вопрос: куда же делись мастера по изготовлению глиняной посуды? Те, кто в курсе реальной ситуации, знает ответ: мастерами по изготовлению традиционной глиняной посуды в Армении тоже по большей части были азербайджанцы. И когда их изгнали из родных земель, сельское ганчарное искусство просто исчезло. Специалисты прекрасно знают, что искусство сельских гончаров – не просто традиционное. Оно очень привязано к земле. И если села покидают те, кто прекрасно помнил, где брать глину для кувшинов, а на их место приезжают новые поселенцы, гончарное искусство будет потеряно.

Но самая главное и страшное то, что у власти в Армении оказались, назовём вещи своими именами, бандиты и погромщики. Именно они за время изгнания азербайджанцев «нагуляли жирок». А потом привнесли привычные методы уже в политическую жизнь Армении. Именно тогда мэр Еревана Амбарцум Галстян, позже ставший жертвой покушения, предупреждал:«Я не боюсь, что к власти придут коммунисты или дашнаки. Я боюсь, что к власти придёт шпана».

Как показали дальнейшие события, ереванский градоначальник был прав. Сегодня по позициям ультранационалистов в Армении действительно нанесён сильный удар. 44-дневная война, разгром армянской армии, огромные участки свежих могил на военных кладбищах – армянское общество начинает осознавать, какую цену пришлось и ещё придётся заплатить за мечты о чужих землях. Хорошо и правильно, что теперь в Армении заговорили об изгнании азербайджанцев. Но для того, чтобы просто оздоровить ситуацию в собственной стране, армянским политикам надо будет сделать следующий шаг. Дать реальную и объективную оценку всему тому, что тогда произошло, осудить эту преступную «спецоперацию дашнаков и ультранационалистов. И самое главное, начать работу над возвращением азербайджанцев в Армению. Потому что попытки тормозить этот процесс будут продолжением преступлений, совершенных в конце восьмидесятых.

Фуад Ахундов