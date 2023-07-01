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Директор ЦРУ тайно приезжал в Украину

Директор ЦРУ тайно приезжал в Украину

Директор ЦРУ Уильям Бернс в июне, в первые дни начала контрнаступления ВСУ, тайно приезжал в Украину. В Офисе Зеленского ему представили план, предусматривающий начало мирных переговоров с Россией до конца года, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам одного из чиновников, целью визита было «подтвердить готовность» администрации Байдена и дальше предоставлять разведданные, чтобы помочь Украине защитить себя.

По данным издания, в частном порядке военные чиновники в Киеве выражают уверенность, что Украине к осени удастся вернуть себе значительную территорию; переместить артиллерию и ракетные комплексы к границе контролируемого Россией Крыма; продвинуться дальше на восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой.»

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