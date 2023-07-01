Во Франции из-за беспорядков задержаны 1100 человек (видео) |
Массовые протесты во Франции разгораются с новой силой (видео) |
Ответ редакции Minval.az посольству Российской Федерации |
Посольство России «наехало» на «Минвал» |
Cтрельбу в аэропорту Кишинева открыл гражданин Таджикистана (обновлено) |
МИД Азербайджана: Макрон стал инструментом в руках армянского лобби (обновлено) |
В случае необходимости армия за те же 44 дня дойдет до Иревана |
Во время беспорядков во Франции задержали более 400 человек (видео) |
Азербайджан: Достигнут дополнительный прогресс в переговорах |
Главное Мир

Экс-советник главы Пентагона считает, что Байден не продержится на посту до конца года

Экс-советник главы Пентагона считает, что Байден не продержится на посту до конца года

Президент США Джо Байден вряд ли сможет доработать на своем посту до конца 2023 года. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Наталье Брунелл, сообщает ТАСС.

«Мне сложно поверить, что старик Байден сможет протянуть до конца года, – сказал он. – Он, очевидно, не более чем картонная фигура, ему подают бумажки для зачитывания, а сам он находится на пределе своих сил».

По мнению Макгрегора, вице-президент США Камала Харрис не способна заменить Байдена на посту главы американской администрации. Он добавил, что не знает «никого, кто верил бы, что эта женщина осознает, что она делает». «Таким образом, у нас образовывается политический вакуум», – резюмировал он.

В конце мая член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила о планах представить положения импичмента президента США. Законодатель убеждена, что администрация нынешнего лидера «ставит Америку на последнее место и с 20 января 2021 года занимается систематическим разрушением страны». По ее мнению, Байден не способен выполнять обязанности президента США и представляет угрозу национальной безопасности.

Теги:
Из этой рубрики
Иран призван ОИС созвать экстренное заседание
Мир

Иран призван ОИС созвать экстренное заседание

2023/07/01, 11:39
Турция повышает плату за проход через проливы Босфор и Дарданеллы
Мир

Турция повышает плату за проход через проливы Босфор и Дарданеллы

2023/07/01, 11:26
Что стоит за серией сожжения Корана в Европе?
Мир

Что стоит за серией сожжения Корана в Европе?

2023/07/01, 10:46
Во Франции из-за беспорядков задержаны 1100 человек (видео)
Мир

Во Франции из-за беспорядков задержаны 1100 человек (видео)

2023/07/01, 10:40
Мощный взрыв на химическом заводе Китая (видео)
Мир

Мощный взрыв на химическом заводе Китая (видео)

2023/07/01, 10:26
Bloomberg: В окружении Шойгу проходили проверки после мятежа Пригожина
Мир

Bloomberg: В окружении Шойгу проходили проверки после мятежа Пригожина

2023/07/01, 10:00
Директор ЦРУ тайно приезжал в Украину
Мир

Директор ЦРУ тайно приезжал в Украину

2023/07/01, 09:42
Экс-советник главы Пентагона считает, что Байден не продержится на посту до конца года
Мир

Экс-советник главы Пентагона считает, что Байден не продержится на посту до конца года

2023/07/01, 09:27
В судах ФРГ - 209 исков к производителям вакцин от COVID-19
Мир

В судах ФРГ – 209 исков к производителям вакцин от COVID-19

2023/07/01, 09:18