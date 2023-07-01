Лавров о словах Трампа: Мы воюем не за территории, а за людей

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Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал «базарными» предложения о заключении мира в Украине в обмен на территории.

«Понимаете, это подход, как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык», — сказал министр.

Он напомнил, что русский язык является официальным языком всей системы ООН, при этом «сегодня его сокрушают не только в Украине, но также в других европейский странах, в Прибалтике».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, возможно, придется отдать России часть территории, чтобы остановить войну.