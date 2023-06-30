Армения надеется, что Турция выполнит договоренность об открытии сухопутной границы

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Вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель Армении по диалогу с Турцией Рубен Рубинян представил актуальную ситуацию по открытию сухопутного сообщения с Турцией.

«В настоящее время в районе границы с Турцией с армянской стороны ведутся активные работы по реконструкции и переоснащению будущего пропускного пункта «Маргара». Эти работы скоро завершатся. Я надеюсь, что турецкая сторона тоже выполнит договоренность, и в скором времени граница для граждан третьих лиц и обладателей дипломатических паспортов будет открыта», – заявил Рубинян.